На следующей неделе в Хааберсти будут работать мобильные пункты вакцинации(7)
В мобильных пунктах вакцинации горожане смогут получить вакцину в удобное для них время и месте без предварительной регистрации, вакцинация проходит в порядке живой очереди. Все желающие смогут получить первую дозу вакцины BioNTech Pfizer от COVID-19.
По словам заместителя старейшины Хааберсти Олег Сильянова вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни COVID-19 и поможет остановить распространение вируса.
”Вызывает беспокойство тот факт, что Хааберсти по числу новых заболевших вирусом COVID-19 — один из лидеров в Таллинне. Помимо этого, правительство посылает четкие сигналы о том, что многие возможности, такие как участие в мероприятиях, кружках по интересам, обучение, будут привязаны к наличию вакцинации. Все чаще говорят об осенней третьей волне. Поэтому хотим чтобы вакцину можно было получить быстро и удобно. Предлагаю жителям воспользоваться возможностью защитить себя от вируса в мобильном пункте вакцинации”, — рассказал Сильянов.
”Пункты вакцинации будут работать рядом с торговыми центрами, поэтому можно совместить поход в магазин и вакцинацию”, — пояснил он. ”Если вы уже завершили курс вакцинации, то расскажите своим близким и людям, ходящим в группу риска о возможности получить вакцину в мобильном пункте вакцинации в нашем районе”, — пояснил заместитель старейшины.
В мобильных пунктах вакцинации Хааберсти можно будет получить первую дозу вакцины BioNTech Pfizer. Вторую дозу можно будет получить в центре вакцинации, работающем в Кая.
”На вакцинацию могут прийти все желающие жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для получения полной защиты от коронавируса, крайне важно завершить курс вакцинации и не отказываться от второй дозы вакцины. Время второго укола назначают после получения первой дозы вакцины. Придя на вакцинацию необходимо взять с собой удостоверяющий личность документ, предварительная регистрация не требуется”, — пояснил председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы и руководитель проекта мобильных пунктов вакцинации в Хааберсти доктор Аркадий Попов.
Вакцинация будет проходить в порядке живой очереди. Пункты вакцинации в Хааберсти организованы управой Хааберсти совместно с Ляэне-Таллиннской центральной больницей. Пункты будут работать каждый день с 9 по 14 августа практически рядом со всеми торговыми центрами Вяйке-Ыйсмяэ и Ярвеотса.
График работы мобильных пунктов вакцинации Хааберсти:
- Пн. 9 августа 16.00-21.00 Возле центра Нурменуку
- Вт. 10 августа 16.00-21.00 Возле Куллеркупу Максима
- Ср. 11 августа 16.00-21.00 Возле Kollane keskus
- Чт. 12 августа 16.00-21.00 На парковке возле Ярвеотса Гросси
- Пт. 13 августа 15.00-21.00 На парковке возле Maxima XXX (Эхитаяте теэ, 148)
- Сб. 14 августа 09.00-21.00 На парковке возле Maxima XXX (Эхитаяте теэ, 148)
Дополнительная информация о вакцинации и вакцинах www.vaktsineeri.ee, по телефонам 1247 (каждый день с 8 до 20 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (Пн.-Пт. с 8 до 17).
Каждый человек, который прошел вакцинацию против COVID-19, может авторизоваться на портале для пациентов www.digilugu.ee и самостоятельно выгрузить из инфосистемы свою цифровую справку о вакцинации. Необходимые данные внесены вакцинатором в инфосистему здравоохранения, и пользователь портала для пациентов видит в системе сообщение об иммунизации. Справку о (вакцинации против) COVID-19 можно создать на портале для пациентов бесплатно. Справки можно открывать для просмотра и скачивать. При проверке документов человек может предъявить свою справку о вакцинации на мобильном устройстве или в распечатанном виде. На справке имеется QR-код, который помогает определить подлинность документа. Справка выдаются на эстонском, русском и английском языках. Помимо этого жители Хааберсти могут, в случае необходимости, распечатать справку о завершенном курсе вакцинации во всех библиотеках Центральной библиотеки Таллинна, в Дневном центре Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24) и в административном здании управы Хааберсти (Эхитаяте теэ, 109a/1) в часы работы данных учреждений. Для этого необходимо взять с собой ID карту и ПИН-коды от ID карты. Услуга бесплатная.