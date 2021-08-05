На следующей неделе в Хааберсти будут работать мобильные пункты вакцинации

Каждый человек, который прошел вакцинацию против COVID-19, может авторизоваться на портале для пациентов www.digilugu.ee и самостоятельно выгрузить из инфосистемы свою цифровую справку о вакцинации. Необходимые данные внесены вакцинатором в инфосистему здравоохранения, и пользователь портала для пациентов видит в системе сообщение об иммунизации. Справку о (вакцинации против) COVID-19 можно создать на портале для пациентов бесплатно. Справки можно открывать для просмотра и скачивать. При проверке документов человек может предъявить свою справку о вакцинации на мобильном устройстве или в распечатанном виде. На справке имеется QR-код, который помогает определить подлинность документа. Справка выдаются на эстонском, русском и английском языках. Помимо этого жители Хааберсти могут, в случае необходимости, распечатать справку о завершенном курсе вакцинации во всех библиотеках Центральной библиотеки Таллинна, в Дневном центре Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24) и в административном здании управы Хааберсти (Эхитаяте теэ, 109a/1) в часы работы данных учреждений. Для этого необходимо взять с собой ID карту и ПИН-коды от ID карты. Услуга бесплатная.