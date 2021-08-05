Отказавшимся предоставить вакцинационный сертификат не вернут деньги за билеты на мероприятия

В департамент обращаются с вопросами о том, можно ли вернуть деньги, и кто имеет право на возврат денег за билеты в связи с новыми, более строгими ограничениями. "Хотя в начале 2020 года никто не мог предвидеть распространение коронавируса и то, к чему оно приведет, сейчас много говорят о следующей волне коронавируса, о необходимости вакцины для обеспечения здоровья людей и функционирования общества, а также о том, что по мере распространения вируса инфекционная безопасность будет контролироваться", — рассказал Каур Каяк, генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Также известно, что во многих других странах люди уже некоторое время должны предъявлять "коронавирусную справку” для входа на мероприятия и в рестораны.

"Поэтому и организаторы мероприятий, и потребители должны знать, что в случае изменения обстоятельств может оказаться невозможным провести мероприятие так, как было запланировано, или что могут быть наложены дополнительные обязательства. Каждый должен делать все возможное со своей стороны, чтобы ограничить распространение инфекции, и нельзя полагать, что более высокий уровень распространения вируса позволит людям посещать мероприятия, не подтверждая при этом свою инфекционную безопасность", — сказал Каяк. "Лучший способ защитить себя и других, а также обеспечить проведение мероприятий — это вакцинация".

Согласно правилам, вступающим в силу в понедельник 9 августа, организатор мероприятия должен проверить безопасность всех участников, если их число превышает 50 в помещении и 100 на открытом воздухе (мероприятия с более чем 6 000 участников в помещении и более 12 000 участников на открытом воздухе организовывать нельзя).

Участник должен подтвердить свою собственную инфекционную безопасность, предоставив доказательство вакцинации, справку о том, что он переболел COVID-19, или отрицательный результат теста. Если организатор посчитает, что проверка доказательств слишком сложна или дорогостояща, и решит отменить мероприятие, он должен будет вернуть деньги покупателям билетов. Если мероприятие состоится, но участник не захочет или не сможет предоставить адекватное доказательство инфекционной безопасности, он, как правило, не имеет права на возмещение денег за билет. Организатор может организовать тестирование на разумных условиях для посетителей по своему желанию.