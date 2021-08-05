СЕГОДНЯ | Единственный эстонский клуб в Еврокубках продолжает борьбу в Лиге Европы

”Омония” начинала свой путь в Лиге чемпионов со второго отборочного раунда, где встречалась с ”Динамо Загреб” (в гостях 2-0 и дома 0-1), тогда проиграла и вылетела в третий отборочный этап Лиги Европы. ”Омония” в прошлом сезоне 2020/21 впервые в своей истории вышла в групповой этап Лиги Европы, где с четырьмя балами заняла последнее место, там она играла в одной группе с голландским ”ПСВ”, испанской ”Гранадой” и греческим ”ПАОК”.

Интересно то, что нынешний тренер ”Омнии” легенда норвежского футбола Хеннинг Берг (игравший за "Манчестер Юнайтед") , в 2006 году в качестве тренера ”Люна” уже встречался с ”Флорой” в первом отборочном раунде в кубок УЕФА (теперь это Лига Европы) и тогда ”Флора” благодаря голу на выезде прошла дальше (дома 0-0 и в гостях 1-1).

”Флора” начала свой путь в европейские футбольные клубные турниры с первого отборочного раунда в Лиги чемпионов, где прошла ”Хибернианс” из Мальты (дома 2-0 и в гостях 3-0). Во втором отборочном раунде Флора столкнулась с клубом из Польши ”Легией” (в гостях 2-1 и дома 0-1). В игре с ”Легией” подопечным Юргена Хенни не везло. Сначала в первой игре ”Флора” при счете 1-1, пропустила второй гол на 90+1 минуте. Затем во второй игре на своем поле, арбитры не засчитали гол, увидев очень сомнительный офсайд (на отборочном этапе ВАР нет), после которого, уже в следующей атаке ”Легия” забивает и делает счет по сумме двух встреч 3-1, после чего отыграться уже не получается. ”Флора” покидает отбор в Лигу чемпионов и отправляется на турнир рангом ниже, а именно в третий отборочный раунд Лиги Европы.

В случае, если ”Флора” в двух матчевом противостоянии против Омони пройдет в следующий раунд плей-офф, тогда в следующей стадии она сыграет с ”Антверпеном” из Бельгии.

А если ”Флора” потерпит неудачу в двух матчевом противостоянии против ”Омонии”, то ”Флора” перейдет в плей-офф уже нового турнира, который ниже рангом, чем Лига Европы, а именно в Лигу Конференции (откуда ранее вылетела ”Левадия”), где встретиться с победителем пары ”Шэмрок Роверс” (Ирландия) — ”Теута” (Албания).