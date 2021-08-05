Юрист: участились споры в связи с ошибками лечения

Допущенная в ходе лечения болезни ошибка заключается, например, в выборе неправильной тактики лечения, методов лечения или задержкой в лечебных действиях, в результате чего здоровье человека ухудшается и ему причинён ущерб. Это влечёт правовую ответственность.

Юрист HUGO.legal Мерике Роозилехт рассказала, что в этом году к ней неоднократно обращались в случаях лечебных ошибок. ”В частности, обращение к юристу было вызвано халатностью или небрежностью врача после причинения пациенту осложнения в результате врачебной ошибки или неправильной тактики лечения, а также неспособности выявить действительные причины на основании жалоб пациента. Неоднократно выражалось недовольство деятельностью семейных врачей — по словам клиентов, семейные врачи не направляют пациента к соответствующему специалисту за необходимой помощью или отказываются проводить дополнительные обследования для выяснения причин нарушения здоровья. Также поступали жалобы на то, что врач поставил неправильный диагноз, что является препятствием для получения необходимой специализированной помощи в будущем. Однако, в большинстве случаев имеет место ущерб здоровью в результате врачебной ошибки,” — подытожила Роозилехт.

Роозилехт рекомендует при подозрении на лечебную ошибку обращаться в экспертную комиссию качества врачебной помощи, которая работает при Министерстве социальных дел. Комиссия выявляет возможную ошибку в лечении, после чего можно обращаться в суд с иском о компенсации ущерба здоровью.