Наркополицейские предотвратили попадание смертоносного карфентанила на улицы Таллинна

В середине июля в Ыйсмяэ в Таллинне полицейские Пыхьяской префектуры задержали 37-летнего мужчину, при обыске, произведённом у него дома, в холодильнике было найдено всего более 85 грамм белого порошкового вещества. По подтверждению экспертизы, проведённой Институтом судебной экспертизы Эстонии, вещество содержало карфентанил в количестве, которого хватило бы для вызова наркотического опьянения у 40 000 человек.

Со слов прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Лаури Йыги, дело имеют с самым опасным наркотическим средством, которое можно найти на рынке Эстонии. ”Обычно карфентанил крепче фентанила почти в 100 раз, отчего микроскопическое количество этого вещества является опасным для жизни. Даже у опытных потребителей имеется большая опасность передозировки, отчего было важным прекратить деятельность мужчины и препятствовать попаданию вещества на улицы”, — сказал Йыги.

В случае мужчины, который прежде наказывался в Финляндии за наркопреступления, прокуратура дала высокую оценку опасности продолжения совершения преступлений, отчего на время предварительного следствия прокурор ходатайствовал у суда о заключении 37-летнего мужчины под стражу. ”В случае такого количества нет сомнения в том, что вещество было предусмотрено для перепродажи. Криминальный доход, который был бы получен от перепродажи вещества на улице, достиг бы как минимум десятков тысяч евро”, — добавил прокурор Йыги.