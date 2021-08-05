На экспресс-обучение по вакцинации приглашаются все работники сферы здравоохранения

Обучение могут пройти все, кто состоит в регистре медицинских работников, но не имеет права проводить иммунизацию. Приглашаются медсестры, терапевты, стоматологи, акушерки и т. д.

”Более 600 000 человек в Эстонии уже привиты, но сотни тысяч все еще нуждаются в защите от COVID-19, причем в срочном порядке. Нам нужен каждый человек, который может помочь с введением вакцины в плечо, — сказал Марек Сеэр, глава рабочей группы по вакцинации против COVID-19. — Даже если вы сейчас не работаете — например, вы в отпуске по уходу за ребенком или недавно вышли на пенсию — для медицинских работников, желающих проводить вакцинацию даже несколько дней в месяц или в неделю, обязательно найдется место”.

Обучение занимает 8 академических часов и проводится на онлайн-платформе с синхронным переводом на русский язык. Для получения сертификата необходимо пройти электронный тест с многовариантными ответами. Обучение проводит Западно-Таллиннская центральная больница и спонсирует Департамент здравоохранения.

Окончившие курс медработники могут приступать к вакцинации против коронавируса хоть на следующий день.

Сертификат, полученный во время обучения, позволит врачам, медсестрам и акушеркам проводить вакцинацию против COVID-19 до конца 2021 года без прохождения базовой подготовки иммунизаторов и соответствующего свидетельства. Другим участникам курса (например, фармацевтам, провизорам, техникам и другим лицам, работающим в сфере здравоохранения) он позволит получить дополнительные знания о COVID-19 и вакцинации против него, а также проводить консультации.

Обучение ведется бесплатно по предварительной регистрации на сайте.