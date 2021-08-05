Запись с камеры на груди полицейского может пролить свет на убийство мужчины, напавшего на него с дубиной

После инцидента поднялся вопрос, насколько оправдана была стрельба в размахивающего дубинкой мужчину. Насчет этого выразил сомнения, например, экс-глава МВД Март Хельме.

"Цель уголовного производства — выяснить, были ли действия полицейского и использование оружия обоснованы. Так как следствие сейчас еще идет, то оценку еще невозможно дать", — сообщила окружной прокурор Элле Кеэман.

Выехавший на вызов в деревню Хаэска полицейский патруль был оснащен камерами на форме, поэтому можно предположить, что с помощью них может проясниться настоящий ход вещей. Все же не стоит ждать, что прокуратура в ближайшее время обнародует запись с камеры.

Продолжит ли работу застреливший мужчину полицейский на время следствия, решит Департамент полиции и погранохраны. Кеэман сообщила, что прокуратура не ходатайствовала об его отстранении от выполнения рабочих обязанностей.

Погибший мужчина был ранее неоднократно наказан в уголовном порядке, в том числе и за насилие. Его сожительница сообщила СМИ, что в момент, когда его застрелили, он был очень сильно пьян.

Кеэман говорит, что степень опьянения погибшего выяснится в ходе производства.

Что произошло?

В воскресенье около 22:00 Центр тревоги получил вызов к частному дому в Ридала, где находилась компания из десяти человек. По словам звонившего, пьяный 28-летний мужчина из компании сел за руль автомобиля и съехал в кювет. Согласно первоначальным данным, после этого он начал конфликтовать с другими людьми и применил к части из них физическое насилие.

Когда полицейский патруль прибыл на место, то мужчина начал агрессивно вести себя и в отношении них. Он не подчинялся приказам и, насколько известно, с дубиной напал на полицейских.

Согласно первоначальным данным, один полицейский сделал предупредительный выстрел, но мужчина на него не отреагировал и продолжил атаковать сотрудников полиции.

В один момент один из полицейских получил дубиной по голове, после чего второй полицейский несколько раз выстрелил в нападавшего.