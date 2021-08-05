За сутки в Эстонии прибавилось 258 случаев заражения коронавирусом

Из новых зараженных 181 человек, или 70,2%, не были вакцинированы. Курс вакцинации 24 зараженных не закончен и курс вакцинации 53 (20,5%) зараженных завершен. Невакцинированные образуют 95% от всех протестированных.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 102 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 64 в Таллинне.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 173,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 5%.

За сутки ввели 6 099 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 653 956 людям, курс вакцинации завершен у 572 299 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 58,5%.

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