За сутки в Эстонии прибавилось 258 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

Из новых зараженных 181 человек, или 70,2%, не были вакцинированы. Курс вакцинации 24 зараженных не закончен и курс вакцинации 53 (20,5%) зараженных завершен. Невакцинированные образуют 95% от всех протестированных.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 102 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 64 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 41, в Пярнумаа — 24, в Пылвамаа — 12, в Вильяндимаа — 11 и в Ляэне-Вирумаа — восемь новых положительных результатов тестов. В Ида-Вирумаа, Ляэнемаа и Рапламаа прибавилось по семь, в Йыгевамаа, на Сааремаа и в Вырумаа — по шесть, в Валгамаа — четыре и в Ярвамаа — три новых зараженных. На Хийумаа не прибавилось ни одного нового случая заболевания. В 14 случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 173,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 5%.

За сутки открыли восемь новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 5 августа в больницах находится 46 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается два пациента, из которых на управляемом дыхании один человек. Из находящихся на стационарном лечении пациентов шесть человек, или 13,1%, полностью вакцинированы (из них из-за COVID-19 с симптомами пять человек).

В стационарном лечении нуждались 6,8% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 31 человек (67,4%).

За сутки умерло трое зараженных коронавирусом — 81-летняя женщина, 74-летняя женщина и 70-летний мужчина. Двое из них не были вакцинированы, один человек получил одну дозу. Всего в Эстонии умерло 1 276 зараженных коронавирусом.