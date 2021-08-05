В Эстонии появилось первое государственное приложение о погоде

Созданное Агентством по окружающей среде новое мобильное приложение прямо на экране смарт-устройства пользователя отображает как прогноз погоды по местоположению, так и мгновенные оповещения об опасных погодных явлениях. Кроме того, любители-метеорологи могут прямо через приложение отправлять свои собственные результаты наблюдений.

Новое приложение отображает прогноз погоды в Эстонии и использует данные метеостанций и радаров наблюдательной сети Агентства по окружающей среде, частью которого является государственная метеорологическая служба. В новом приложении можно найти, например, прогноз погоды на основе местоположения пользователя, данные наблюдений с метеостанций, результаты удаленного наблюдения, карту ледяного покрова, виджет с избранными функциями и многое другое.

По словам синоптика службы погоды Агентства по окружающей среде Кайро Кийтсака, по сравнению с другими аналогичными приложениями мобильное приложение ILM+ выделяется за счет двух функций: мгновенные уведомления на основе местоположения об опасных погодных явлениях и предупреждения прямо на экран пользователя, а также наблюдения любителей-метеорологов.

”Мы приглашаем пользователей делиться с другими свежей информацией о погоде по месту своего нахождения. Это позволит пользователям самим побыть в роли метеорологов. Наблюдения добровольных метеорологов-любителей — очень важная информация для услуг Агентства по окружающей среде, поскольку полученные данные помогают лучше отображать различные погодные явления и проверять события”, — сказал Кайро Кийтсак.

Он также добавил, что важная роль по-прежнему возлагается на синоптика, который ежедневно отслеживает и анализирует погоду, а также способствует тому, что информация о погоде понятным для всех образом отображается по различным каналам.