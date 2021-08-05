В Эстонии появилось первое государственное приложение о погоде(3)
Созданное Агентством по окружающей среде новое мобильное приложение прямо на экране смарт-устройства пользователя отображает как прогноз погоды по местоположению, так и мгновенные оповещения об опасных погодных явлениях. Кроме того, любители-метеорологи могут прямо через приложение отправлять свои собственные результаты наблюдений.
Новое приложение отображает прогноз погоды в Эстонии и использует данные метеостанций и радаров наблюдательной сети Агентства по окружающей среде, частью которого является государственная метеорологическая служба. В новом приложении можно найти, например, прогноз погоды на основе местоположения пользователя, данные наблюдений с метеостанций, результаты удаленного наблюдения, карту ледяного покрова, виджет с избранными функциями и многое другое.
По словам синоптика службы погоды Агентства по окружающей среде Кайро Кийтсака, по сравнению с другими аналогичными приложениями мобильное приложение ILM+ выделяется за счет двух функций: мгновенные уведомления на основе местоположения об опасных погодных явлениях и предупреждения прямо на экран пользователя, а также наблюдения любителей-метеорологов.
”Мы приглашаем пользователей делиться с другими свежей информацией о погоде по месту своего нахождения. Это позволит пользователям самим побыть в роли метеорологов. Наблюдения добровольных метеорологов-любителей — очень важная информация для услуг Агентства по окружающей среде, поскольку полученные данные помогают лучше отображать различные погодные явления и проверять события”, — сказал Кайро Кийтсак.
Он также добавил, что важная роль по-прежнему возлагается на синоптика, который ежедневно отслеживает и анализирует погоду, а также способствует тому, что информация о погоде понятным для всех образом отображается по различным каналам.
”Можно задаться вопросом, что в мире и без того хватает погодных приложений, зачем еще одно? Одна из причин, по которой мы разработали свое собственное погодное приложение для государства, связана с глобальным потеплением, которое все чаще приводит к экстремальным и опасным погодным явлениям. В результате всё более актуальной становится необходимость своевременного и качественного оповещения населения и должностных лиц, чтобы реагировать на опасные погодные явления”, — сказал руководитель Агентства по окружающей среде Таймар Ала.
По его словам, не менее важно, чтобы пользователи могли отправлять в метеорологическую службу Агентства по окружающей среде свои наблюдения за погодой, тем самым способствуя повышению качества прогнозов погоды и предупреждений.
”Такой функционал помогает нам популяризировать метеонаблюдения и привлекать внимание к погоде, в том числе к опасным погодным явлениям. При этом мы повышаем осведомленность людей об изменении климата”, — сказал Ала.
Приложение ILM+ доступно на эстонском, английском и русском языках. Приложение можно загрузить в магазинах Google и Apple.
Стоимость разработки приложения составила примерно 55 000 евро, и она финансировалась Фондом сплочения Европейского союза. В течение пяти лет за счет средств того же фонда была обновлена сеть гидрологического и метеорологического наблюдения Агентства по окружающей среде.
Примерно девять из десяти жителей Эстонии имеют смартфон, при этом 95% из них используют смартфон по несколько раз в день. Смартфон стал важным инструментом для выполнения многих задач, в том числе для повседневных операций, в которых немаловажную роль играет информация о погоде.
Агентство по окружающей среде стремится к тому, чтобы каждый имел возможность получать самые качественные данные об окружающей среде, в том числе данные о погоде. Сфера деятельности Агентства по окружающей среде — выполнение государственной программы мониторинга окружающей среды, составление государственных и международных отчетов в области окружающей среды, оценка состояния окружающей среды, предоставление жизненно важных услуг, включая обеспечение прогноза погоды, а также обслуживание и обновление станций, средств и оборудования для наблюдения.
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