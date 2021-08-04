Профессор Криста Фишер: надежда на снижение заболеваемости в августе сохраняется. При двух условиях

Как сказала Фишер сегодня Delfi, коэффициент R сейчас равняется 1,3. Она пояснила, что на этой неделе у этого индекса уже не было такого роста, как на прошлой неделе. "Я не осмелюсь утверждать, что он уже пошел вниз. Нужно посмотреть еще пару дней, завтра-послезавтра, но небольшая надежда есть — по крайней мере на то, что он больше не вырастет", — сказала профессор.

Фишер прогнозировала пару недель назад, что в начале сентября может быть по 500-1000 новых инфицированных в сутки. Она не считает прогноз Департамента здоровья о том, что без ограничения числа участников мероприятий заболевших будет в середине сентября по 2500 в сутки. "Это было бы, если бы в самом деле ничего не предпринималось — ни в деле вакцинации, ни в части ограничений".

Она надеется, что люди продолжат делать прививки. Но лишь только вакцинация тенденцию к спаду заболеваемости не обеспечит — для этого должны быть вакцинированы не менее 80% населения, плюс переболевшие.

Для того, чтобы заболеваемость начала снижаться, нужно, по словам ученого, помимо вакцинации применять и некоторые легкие ограничительные меры: сокращать контакты, держать дистанцию. Тогда сохранится надежда, что в течение месяца заболеваемость пойдет на спад.

Фишер сейчас не является сторонником усиления ограничений. "На самом деле важны не запреты, а поведение людей", — считает она.

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