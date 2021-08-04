В Литве "воины Аллаха" угрожают взорвать офис Delfi

В среду по разным электронным адресам было распространено электронное письмо на английском языке с угрозами в адрес Литвы — угрожают взрывами и местью за "братьев-мусульман".

Портал Alfa.lt сообщает, что адресант лидер Юсеф Арафат, который называет себя "воином Аллаха".

В письме сказано: "Мы — воины Аллаха — сообщаем вам, что отомстим за наших братьев-мусульман. Сначала информируем вас о том, что мы заложили бомбы. Вы должны понять наши намерения. Дальше будем действовать без предупреждения. Знайте, что в вашей стране тысячи наших братьев — лучших воинов, которые не боятся смерти. Мы любим смерть так, как вы любите жизнь, мы воины, которые воюют днем и ночью. Аллах велик".

В письме также представлен список заминированных мест. Большая часть адресов — крупные торговые центры, включая BIG, Akropolis и Ozas. Также якобы заминировано здание, в котором находится редакция портала Delfi. Кроме того, в списке есть адреса Вильнюсского ЗАГСа, Департамента миграции (ДМ) и др.

Полиция сообщила, что никакая информация о заминированных зданиях в Вильнюс к ним не поступала. Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что все вышеупомянутые здания будут проверены.