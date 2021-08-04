Медицинская статистика Эстонии: насколько помогает прививка избежать COVID-19?

"По нашим подсчетам, совпадающим и с зарубежными данными, люди, прошедшие полный курс вакцинации, заражаются в 5,5 раз реже, чем невакцинированные. Еще больше впечатляет другая цифра — риск заболеть в тяжелой форме у привитых людей в 15 раз ниже, чем у непривитых", — привела статистику профессор Тартуского университета, член научного совета Криста Фишер.

"Среди наших пациентов с коронавирусом людей, прошедших вакцинацию, очень мало — меньше 1%. Эти пациенты, как правило, пожилые, страдают множеством других заболеваний и постоянно принимают разные лекарства. В общем, это люди с ослабленной иммунной системой", — рассказала завотделом Ляэне-Таллиннской центральной больницы Пилле Мяртин.

Специалисты подчеркивают, что первый из двух уколов дает поначалу сравнительно небольшую защиту — риск заразиться снижается примерно в полтора раза. А вот после полного курса можно почувствовать себя намного увереннее.