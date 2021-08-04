ВОЗ призвала приостановить повторную вакцинацию от COVID-19

,Гебрейесус напомнил, что еще в мае Всемирная организация здравоохранения установила цель по вакцинации как минимум 10% населения в каждой стране мира. В странах с высоким уровнем развития, где нет нехватки препаратов, эта цель перевыполнена. Если в мае на каждые 100 человек в таких государствах вводилось 50 доз вакцины, то к началу августа скорость вакцинации увеличилась до почти 100 доз на 100 человек — с учетом уколов вторым компонентом и ревакцинаций.

”Между тем страны с низким уровнем дохода смогли лишь начать вводить 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия препаратов. Нам необходимо в срочном порядке изменить ситуацию, когда большая часть вакцин оказываются в странах с высоким уровнем доходов, и перейти к поставкам большей части препаратов в страны с низким уровнем доходов. Соответственно, ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны”, — заявил он.

Глава ВОЗ также рекомендовал производителям вакцин уделить внимание программе COVAX, по которой препараты предоставляются беднейшим странам.

ВОЗ неоднократно предупреждала, что неравенство в распределении препаратов между странами с разным уровнем дохода — это угроза для глобальной программы вакцинации. Еще в декабре 2020 года Reuters ознакомился с внутренними документами организации, в которых упоминалась эта проблема в контексте программы COVAX. Ее срыв, предупреждали специалисты, может привести к тому, что в беднейших странах программа вакцинации не будет выполнена до 2024 года. В январе ВОЗ публично заявила о проблеме, предупредив, что человечество оказалось на грани ”морального провала” из-за того, что беднейшим странам не достаются вакцины, напоминает РБК.