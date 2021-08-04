Новости Эстонии
04.08.2021, 20:07

Белорусы Эстонии проведут в понедельник в центре Таллинна массовую акцию

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Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.
Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.
Andres Putting
9 августа на площади Вабадузе в Таллинне проживающие в Эстонии белорусы проведут акцию ”Беларусь. 365 дней сопротивления”.

"С 17.00 до 20.00 белорусы Эстонии приглашают присоединиться к акции солидарности в поддержку борьбы жителей Беларуси за базовые права человека, против насилия и террора власти, фальсифицировавшей результаты выборов год назад.

9 августа 2020 года белорусы пришли на избирательные участки и большинство проголосовали за Светлану Тихановскую, этот факт подтверждает независимый подсчет голосов. Александр Лукашенко в пятый раз фальсифицировал результаты, объявил себя президентом и организовал небывалый уровень насилия в стране: людей убивают, насилуют, избивают,
пытают.

Через тюрьмы только по политически мотивированным административным делам прошли более 37 000 жителей страны. Заведено почти 5 000 уголовных дел и ежедневно выносятся приговоры на годы в колониях по абсурдным обвинениям. Представьте, что каждый 10-й житель Таллинна был арестован по политически мотивированному делу: таков масштаб репрессий в Беларуси. Вся страна превратилась в огромную тюрьму.

Каждый день, несмотря на аресты, обыски, ликвидацию правозащитных, благотворительных организаций, блокировку СМИ, белорусы продолжают сопротивление и не переходя рамки мирного протеста продолжают отстаивать свои права.

Акция ”Беларусь. 365 дней сопротивления” рассказывает о политических заключенных, их больше 600 человек. Это только верхушка айсберга репрессий, эти люди в тюрьмах лишены свободы, но не лишены духа свободы.

На акции жители Таллинна могут узнать о ситуации в Беларуси, пообщавшись с белорусами Эстонии, подписать открытки политическим заключенным и выразить свою солидарность в борьбе за право выбирать свое будущее", - говорится в распрострененном организаторами акции пресс-релизе.

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