ГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ патрулировать улицы выходит Art Police

”Мы хотим, чтобы городское пространство в Ласнамяэ развивалось и при участии местных жителей. Инициированный Молодежным центром Ласнамяэ проект Art Police — хороший пример того, как подростки вместе с менторами-художниками могут создавать легальные граффити, и таким образом, менять свой район к лучшему. Надеюсь, что жителям понравятся новые произведения и мы сможем и в дальнейшем продолжать создавать подобное искусство и вовлекать в этот процесс местную молодежь”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Над созданием произведений суперграфики работало пара десятков подростков. Менторами для ребят выступили представители объединения уличных художников Sodacats. До непосредственного нанесения изображений на поверхность подростков вовлекали в подготовку эскиза и рассказывали им о принципах уличного искусства. В ближайшие месяцы в Ласнамяэ появится еще несколько объектов суперграфики.

В ходе продолжавшейся несколько месяцев инициативы Art Police обновленный вид приобрели несколько электрощитов, заборов, подстанций и сцена в парке Прийсле.

”Если вы сами — художник, и хотите добавить в Ласнамяэ красок и яркости, например, разукрасив какой-нибудь электрощит, то мы открыты предложениям о сотрудничестве. Молодежный центр Ласнамяэ и в дальнейшем продолжит работу инициативы артнадзора и вместе мы можем выбрать подходящие объекты, на которые можно нанести суперграфику”, — добавил Свет.

Художников просят связаться по адресу pavel@noortekeskus.ee.