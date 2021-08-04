Прокуратура России запросила для брата Навального условное наказание

Прокурор запросил для брата оппозиционера Алексея Навального один год условно с испытательным сроком три года, сообщил "Интерфаксу" адвокат Никос Параскевов в среду, 4 августа.

В тот же день стало известно о требовании начальника 19-й инспекции московского управления ФСИН Николая Алферова заменить меру пресечения на арест главе профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, также проходящей по "санитарному делу". Претензии ФСИН сводятся к тому, что Васильева несколько раз опаздывала домой на 3-10 минут, заявил адвокат Дмитрий Джулай. Согласно действующей мере пресечения — запрет определенных действий — Васильева должна возвращаться домой до 20 часов.

Накануне Преображенский суд Москвы вынес обвинительный приговор по "санитарному делу" оппозиционному политику, соратнице Навального Любови Соболь, приговорив ее к ограничению свободы сроком на полтора года. Соболь запретили выходить из дома с 22 часов вечера до 6 часов утра, посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы и Московской области. Кроме того, ее обязали являться в инспекцию трижды в месяц.

"Санитарное дело" против сторонников Навального

"Санитарное дело" о нарушении санитарных правил по борьбе с пандемией коронавируса было возбуждено против сторонников оппозиционера Алексея Навального, призывавших россиян выйти на акцию в его поддержку, напоминает DW.

Кроме Олега Навального, Анастасии Васильевой и Любови Соболь, по этому делу проходят экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Дело против муниципального депутата Константина Янкаускаса прекратили.

На акцию в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января в Москве, по разным подсчетам, вышли более ста тысяч человек по всей России. После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, применении насилия к представителям власти и хулиганстве.