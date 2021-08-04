С пятницы в Тарту тоже будет работать вакцинационный автобус

Для вакцинации переоборудован автобус тартуской городской линии, где желающие могут сделать защитную прививку с пятницы по воскресенье, то есть с 6 по 8 августа, с 12.00 до 20.00. Используется вакцина Pfizer. В зоне ожидания и наблюдения, оборудованной в автобусе и рядом с ним, созданы подходящие для вакцинации условия. Вакцинацию организует группа медиков из Клиники Тартуского университета, и стандартное 15-минутное наблюдение после вакцинации обеспечивают работники тартуской скорой помощи. Автобус находится рядом с Tartu Kaubamaja, на том же самом месте, где многие горожане привыкли видеть и посещать маммографический автобус клиники.