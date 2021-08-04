Один из самых богатейших эстонцев продает свой бизнес

Нынешние владельцы предприятия Рауль Кирьянен и Андрес Андерсон продает контрольный пакет акций Graanul Invest . По словам Андерсона, владельцы продают свои акции пропорционально, но не раскрывает, какая часть акций останется у нынешних владельцев.

"Apollo — опытный и стратегический инвестор, который не только отлично знает наш бизнес, но и понимает сложность биоэнергетической отрасли", — сказал генеральный директор и председатель правления Graanul Invest Рауль Кирьянен.

Рауль Кирьянен владелец Graanul Invest, эта компания производит топливные гранулы. Рауль открыл фирму в теперь уже далеком 2003 году, будучи 27-летнем молодым человеком. В 2017 году официально был богатейшим человеком страны, но затем под напором TransferWise утратил строчку номер 1. Cейчас ему 44, его фирма активно сотрудничает с США и ЕС. В последние годы предприятие Graanul Invest скупило не один завод, например, ему принадлежат крупнейший в Латвии производитель пеллетов Latgran, а также американский Texas Pellets.