МИД Эстонии: видеозапись задержания в России консула Марта Лятте — мастерская постановка

"Фильм с Мартом Лятте — мастерская постановка, которая, понятно, не отражает объективно работу дипломата, а лишь представляет произошедшее только таким образом, как того хочет постановщик", — отметила пресс-секретарь МИД Кайри Саар-Исоп.

"Да, в фильме запечатлен Март Лятт. Нормальные встречи, если не сказать, что это часть повседневных дипломатических будней", — сказала порталу Delfi Саар-Исоп.

После задержания за Лятте прибыл генконсул Эстонии в Петербурге. По словам МИД ЭР, Лятте освободили, так как по Венской конвенции он обладал дипломатической неприкосновенностью.

Как уже раньше сообщалось, консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был задержан 6 июля. Как сообщил МИД РФ, в связи с проведением им деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, он был объявлен персоной нон грата и выехал из России.

В ответ на объявление Лятте персоной нон грата Эстония выслала из страны третьего секретаря посольства России.

В свою очередь 3 августа МИД России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в России.