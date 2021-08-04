04.08.2021, 16:53
MyFitness вводит новые ограничения: в некоторые залы пускают только с ковид-сертификатом(21)
Foto: Madis Veltman
В связи с ограничениями правительства Эстонии, MyFytness вынужден с 9 августа внести изменения в порядок посещения спортивных залов.
С 9 августа почти во всех залах MyFitness максимальная заполняемость — 50 человек. Проверять наличие ковидного паспорта не будут. Контроль проходит лишь в трех залах: MyFitness Rävala, Rocca al Mare и Ülemiste City. Туда будут пускать неограниченное количество человек. На входе будут проверять ковид-сертификат, а именно: прошедший курс вакцинации, наличие антител, негативный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов.
Заполняемость залов можно смотреть здесь.
Бассейны, детские бассейны, СПА и сауны открыты и продолжают работать. Групповые тренировки и индивидуальные занятия проходят в прежнем режиме.