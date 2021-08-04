За первые пять часов вакцинации в Ласнамяэ было использовано более 300 доз вакцины Janssen. В очереди был даже попугай!(5)
Многие из тех, кто пришел на вакцинацию, отмечают, что раньше необходимость в этом для них отсутствовала — за границу выезжать не собирались и в группу риска не входили. Теперь же ситуация изменилась.
"Раньше не было необходимости вакцинироваться — рассказывает женщина, ожидающая своей очереди на Pfizer, — я никуда выезжать не собиралась. А сейчас без этого никуда. Везде эта справка требуется. Зато теперь я смогу поехать на родину — в Калининград. В общем, одни плюсы".
Кстати, среди ожидающих своей очереди на прививку есть и совсем юные пациенты.
"Мы не вакцинируемая, ждем дочку — рассказывает отец девочки, зашедшей в вакцинационный автомобиль, — мы уже вакцинированы. Ей 15, делает Pfizer — как раз перед школой. Более того, мы всей семьей собираемся поехать в Эмираты осенью, так что прививка очень пригодится".
Дочку сопровождают на вакцинацию всей семьей — даже огромный ручной попугай ара на руке у отца дожидается юную хозяйку.
Если вам показалось, что сегодняшняя акция похожа на семейный праздник, куда идут с детьми — то это действительно так. В очереди на вакцинацию стоит семья с двумя маленькими детьми — привели на прививку папу.
"Я уже привилась, сегодня очередь мужа — рассказывает молодая женщина, — мы всей семьей прививаемся Janssen. Это удобнее, сделал одну дозу — и все". На вопрос было ли страшно прививаться пожимает плечами — а чего бояться?
Есть среди прививающихся и молодые мамы:
"Я была беременна, поэтому решила повременить с прививкой — рассказывает еще одна женщина в очереди. — Сейчас родила недавно, и решила привиться на всякий случай. Папа у нас уже давно вакцинирован".
Кстати, ажиотаж вокруг вакцинации подтверждают и сами медицинские сотрудники. Вот что рассказала медсестра, работающая в одном из вакцинационных автобусов:
"Сегодня у нас разные возрастные группы прививаются — от пожилых до детей, ведь Pfizer разрешен с 12 летнего возраста. Сейчас приближается школа, так что детей тоже стараются обезопасить. По поводу того, сколько вакцин было уже сделано — не могу сказать, очень большой поток людей. В любом случае, Janssen было израсходовано более 300 доз, так как сейчас мы прививаем резервными дозами. Так что спрос именно на эту вакцину высокий. Это и понятно — она не требует второй дозы, сделал и забыл".
Вакцинационный автобус остановится более чем в десяти местах по всему району и предварительная регистрация не требуется. Первой остановкой станет квартал Раадику (время работы — с 11 до 19 часов). Более подробно об акции и расписание на последующие дни можно узнать здесь.