За первые пять часов вакцинации в Ласнамяэ было использовано более 300 доз вакцины Janssen. В очереди был даже попугай!

Многие из тех, кто пришел на вакцинацию, отмечают, что раньше необходимость в этом для них отсутствовала — за границу выезжать не собирались и в группу риска не входили. Теперь же ситуация изменилась.

"Раньше не было необходимости вакцинироваться — рассказывает женщина, ожидающая своей очереди на Pfizer, — я никуда выезжать не собиралась. А сейчас без этого никуда. Везде эта справка требуется. Зато теперь я смогу поехать на родину — в Калининград. В общем, одни плюсы".

Кстати, среди ожидающих своей очереди на прививку есть и совсем юные пациенты.

"Мы не вакцинируемая, ждем дочку — рассказывает отец девочки, зашедшей в вакцинационный автомобиль, — мы уже вакцинированы. Ей 15, делает Pfizer — как раз перед школой. Более того, мы всей семьей собираемся поехать в Эмираты осенью, так что прививка очень пригодится".

Дочку сопровождают на вакцинацию всей семьей — даже огромный ручной попугай ара на руке у отца дожидается юную хозяйку.

Если вам показалось, что сегодняшняя акция похожа на семейный праздник, куда идут с детьми — то это действительно так. В очереди на вакцинацию стоит семья с двумя маленькими детьми — привели на прививку папу.

"Я уже привилась, сегодня очередь мужа — рассказывает молодая женщина, — мы всей семьей прививаемся Janssen. Это удобнее, сделал одну дозу — и все". На вопрос было ли страшно прививаться пожимает плечами — а чего бояться?

Есть среди прививающихся и молодые мамы:

"Я была беременна, поэтому решила повременить с прививкой — рассказывает еще одна женщина в очереди. — Сейчас родила недавно, и решила привиться на всякий случай. Папа у нас уже давно вакцинирован".

Кстати, ажиотаж вокруг вакцинации подтверждают и сами медицинские сотрудники. Вот что рассказала медсестра, работающая в одном из вакцинационных автобусов: