У нарвского журналиста сгорела квартира: на помощь пришел весь город

Прошла почти уже неделя с пожара в моем доме (хотя кажется, что пару месяцев). И мне есть что вам сказать.

Во-первых, если у вас нет страховки вашего жилья, то застрахуйте прямо вот сейчас. Я тоже все откладывал, сравнивал и думал, что вопрос не горит. Не знаю насчет вопросов, но квартиры горят очень хорошо. Даже если у вас есть датчики, вы уверены в своих электроприборах и не нарушаете противопожарных правил, увы, пожар может начаться в другом конце здания и дойти до вашей квартиры. Это первое.

Во-вторых, я не знаю как бы пережил этот этап своей жизни без вашей поддержки. Эти дни я был окружен заботой и помощью. За два дня порядка 50 человек (друзей, знакомых, коллег, партнеров в разных проектах и даже незнакомых людей) отозвались и помогли мне перевезти вещи (в том числе книги и картины) в сухое место неподалеку. В какой-то момент даже становилось стыдно, что я не успеваю ответить и поговорить с каждым, поблагодарить лично.

Предложений самой разной помощи было еще больше — и, думаю, еще пару недель буду отвечать на сообщения и комментарии тут. Спасибо и местным властям за быстрое реагирование и душевное отношение к нам, жильцам пострадавшего дома — приятно видеть, как налоги, которые исправно плачу, идут на благо тех, кто в нужде.

Никогда не мог даже представить, что стану адресатом разносторонней помощи. Но я рад, что наше сообщество — жители Нарвы и Нарва-Йыэсуу — настолько отзывчивы и добры. И если вы потеряли веру в людей и человечество, то я опытным путем проверил и могу сказать: верьте в людей — они прекрасны.

Ощущая всю вашу поддержку, я растроган и смотрю в будущее с оптимизмом. Надеюсь, что смогу в будущем поблагодарить каждого лично.

К сожалению, не все попали на фотографии, нас было много и мы занимались делом. Но ту атмосферу каждый из нас запомнит.

Еще раз спасибо!