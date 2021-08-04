Март Хельме: лихулаский стрелок Таррасте не получил ни одной пули, а отца семейства в Хаэска застрелили сразу. Почему?

Марта Хельме не устраивают слова руководителей правоохранительных органов о том, что до окончания расследования подробных комментариев не последует.

Парламентарий считает, что общественность должна получить от силовых структур пояснения по такому резонансному случаю: почему в результате действий полиции семья с тремя детьми осталась без отца.

"Вспомним, что летом 2020 года лихулаский стрелок Микк Таррасте застрелил двух человек, ранил троих и открыл огонь по полицейским. Таррасте при этом не получил при задержании не одной пули", — напоминает Хельме.

Известный политик хочет, чтобы общество получило ориентир, где проходят пределы необходимой обороны и для полицейских, и для обычных граждан. А где имеет место излишнее применение силы.

"Инцидент с летальным исходом 1 августа в селе Хаэска тем более вызывает вопросы, что уже несколько лет в арсенале полиции имеются электрошокеры или тазеры. Использование тазеров эксперты рекомендовали полиции после того, как осенью 2017 года полиция застрелила на площади Вабадузе вооруженного ножом мужчину", — отмечает Хельме.

Март Хельме в своем открытом обращении к министру внутренних дел Кристиану Яани требует от него и других лиц, отвечающих за безопасность, ясных ответов на многие вопросы.

Например: рассматривали ли полицейские при задержании пьяного и агрессивного мужчины возможность применения других мер, кроме стрельбы? Почему не вызвали подкрепление? Почему не использовали тазеры?