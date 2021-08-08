Правда ли, что в Финляндии оленям красят рога светоотражающей краской, чтобы уменьшить количество аварий с ними?

”Олень в Финляндии, которому рога покрыли отражающей краской, чтобы снизить вероятность сбить его на дороге. Выглядит сказочно”, — пишет один из пользователей российского ”Пикабу”, который поделился фотографией с оленем в июле этого года. Прошло меньше месяца, а публикация уже собрала почти 5000 лайков.

И это не предел: в англоязычном секторе Facebook этой фотографией поделились более 50 000 человек.

В Финляндии действительно однажды предпринималась попытка снизить количество аварий с участием оленей. Для этого рога им красили специальной светоотражающей краской. Идея заключалась в том, чтобы зимой ― во время короткого светового дня, когда большинство поездок происходят в тёмное время суток, ― издалека предупреждать водителей о появлении животного на дороге.

Эксперимент проводила местная ассоциация оленеводов. Об инициативе рассказывали и российские СМИ: РИА ”Новости”, TJournal и даже Первый канал. Только вот проводили его в 2014 году.

Ежегодно в Финляндии в авариях погибает до 4000 оленей в год. Происходит это в основном в осенние и зимние месяцы, когда на дорогах темно и скользко. Поэтому финские власти всё время пытаются придумать способы, чтобы сократить количество таких смертей.

Однако уже к 2016 году стало понятно, что идея со светоотражающей краской не принесла ожидаемого успеха. Как сообщало Associated Press, после провала инициативы финские власти попробовали другой способ — мобильное приложение, которое отслеживало бы перемещающиеся группы оленей и предупреждало водителей, если кто-то из них двигался в направлении дороги.

Идея сработала. Мобильное приложение действительно частично снизило количество подобных инцидентов.

Можно было бы подумать, что история правдива, ведь финские оленеводы действительно красили рога оленям. Проблема в том, что настоящие фотографии животных, на которых использовалась светоотражающая краска, выглядели иначе.