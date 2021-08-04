Во втором квартале в Эстонии обнаружили 79 фальшивых банкнот евро. Какие купюры подделывают чаще всего?

Во втором квартале объем выданных Банком Эстонии банкнот по сравнению с тем же кварталом прошлого года уменьшился на 20,5%. В оборот вышли 255 млн евро наличных, вернулись в Банк Эстонии 144,5 млн банкнотами и 1,4 млн — монетами.

Наиболее популярны в Эстонии 50-евровые купюры, которые составляют 77% всех выданных Банком Эстонии купюр.

Банк Эстонии по-прежнему обменивает эстонские кроны в бумаге и монетах на евро. Во втором квартале 2021 было совершено 136 сделок по обмену на сумму 36 000 евро. По прежнему из оборота не вернулись 28,5 млн крон банкнотами и 320 млн крон монетами.

По данным Эстонского института судебной экспертизы во втором квартале в Эстонии было обнаружено 79 поддельных купюр евро, из которых большинство 20- и 50-евровые. Было зарегистрировано 15 случаев подделки монет. По сравнению с общей находящейся в обороне денежной массой число случаев подделки можно считать незначительным.