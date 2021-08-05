Сколько стоит квартира в Таллинне? Обзор цен на недвижимость от блогера RusDelfi

Пять лет назад я переехал в Таллинн, сменил с десяток работ, множество квартир, получил бесценный опыт и завел блог про Эстонию.

В этом выпуске расскажу про Таллинн, его районы, квартиры, дома и цены на все это. Узнаем, что сейчас покупают и сколько это стоит.

Расскажу, какие квартиры снимал, где жил сам. Вы также увидите, как строят новые квартиры в Таллинне — на примере нового ЖК Kalevi Panorama. А на все вопросы моих зрителей в комментариях, на которые я не смог ответить сам, даст экспертное объяснение гость этого выпуска — Юрий Петров.

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