ЧП и криминал
04.08.2021, 15:10

В Нарве ограбили алкогольный магазин. Пострадал его директор

 (1)
Foto on illustratiivne
Foto on illustratiivne
Foto: Taavi Sepp
Во вторник в Нарве в ходе ограбления алкогольного магазина на улице А-А. Тийманна пострадал его директор.

Как сообщила Идаская префектура, в магазине на улице А-А. Тиймана двое мужчин, личность которых пока не установлена, похитили алкоголь.

Когда директор магазина попытался злоумышленников задержать, один из них бросил в заведующего бутылкой, в результате чего последний получил травму.

Грабители скрылись с места происшествия. Обстоятельства случившегося выясняются.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)