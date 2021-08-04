04.08.2021, 15:10
В Нарве ограбили алкогольный магазин. Пострадал его директор(1)
Foto: Taavi Sepp
Во вторник в Нарве в ходе ограбления алкогольного магазина на улице А-А. Тийманна пострадал его директор.
Как сообщила Идаская префектура, в магазине на улице А-А. Тиймана двое мужчин, личность которых пока не установлена, похитили алкоголь.
Когда директор магазина попытался злоумышленников задержать, один из них бросил в заведующего бутылкой, в результате чего последний получил травму.
Грабители скрылись с места происшествия. Обстоятельства случившегося выясняются.