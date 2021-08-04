04.08.2021, 14:32
Сбой в программном обеспечении нарушил работу 170 магазинов по всей Эстонии(1)
Sven Arbet
Программное обеспечение компании ERPLY сегодня дало сбой, из-за чего десятки магазинов по всей Эстонии не могли обслуживать клиентов.
Как сообщили изданию Ärileht одна из основных бизнес-программ, используемых в Эстонии — ERPLY, — дала сбой, специалисты сейчас занимаются в сотрудничестве с Amazon над скорейшим устранением проблемы.
Про словам представителя ERPLY, неполадка возникла ночью. Всем клиентам приносятся извинения, нормальная работа должна возобновиться в самое ближайшее время.
ERPLY — созданная в 2009 году эстонская фирма, которая разрабатывает кассовое и складское программное обеспечение.