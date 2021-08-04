Испанские гастроли для Гватемалы, Японии и Вьетнама

Главное отличие испанского турнира от недавно завершившегося Чемпионата Континента в Таиланде – количество участников. Если в Азию приехало сразу восемь сборных (включая страну-хозяйку), то в Испании сыграют всего четыре команды. Однако стоит отметить, что все четыре сборные примут участие и в чемпионате мира в Литве: Гватемала, Япония, Вьетнам и, конечно же, Испания.

Турнир будет проведён в течение четырёх дней – с 28 по 31 августа, и подразумевает формат «каждый с каждым». Это соревнование, по сути, станет финальным аккордом при подготовке этих сборных к чемпионату мира, который стартует 12 сентября и завершится 4 октября.

Организаторы отмечают, что, поскольку ограничительные меры в Испании до сих сохраняются, то и турнир будет проведён в соответствии с распоряжениями испанского правительства.

Интересно, что на чемпионате мира Испания и Япония сыграют в одной группе, поэтому для матча на турнире в Хаене есть дополнительная подоплека. Кроме них в группе Е также сыграют Парагвай и Ангола.

Гватемала в группе В сыграет с Узбекистаном, Египтом и Россией, а Вьетнам попал в группу D, в которой встретится с Чехией, Бразилией и Панамой.