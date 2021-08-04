Новости Эстонии
04.08.2021, 14:50

Департамент здоровья: на следующей неделе ожидается более 2000 новых случаев заражения коронавирусом

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AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria viaal
AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria viaal
Foto: Argo Ingver
В Эстонии ожидается рост заражения коронавирусом. На прошлой неделе было зафиксировано 1246 новых случаев, а уже на следующей неделе может быть более 2000 новых случаев заражения, то есть их число вырастет более чем на 60%, пишет Департамент здоровья в новом анализе.

Департамент считает, что рост заражения продолжится и в следующие недели, прежде чем начнут действовать ограничения. Поэтому к середине августа число новых случаев заражения может достигнуть 2500 в неделю, то есть более 300-400 зараженных в день.

На этом темп роста должен замедлиться, но в конце августа возможны и 500 новых случаев заражения в день.

Рост заражения в основном вызван распространением коронавируса среди молодежи и на летних мероприятиях, а также доминирующим дельта-штаммом. На прошлой неделе на различных мероприятиях было выявлено 16 новых очагов заражения.

Всего в июле было выявлено 37 случаев заражения альфа-штаммом, 3 гамма-штаммом и 1005 дельта-штаммом.

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