Департамент здоровья: на следующей неделе ожидается более 2000 новых случаев заражения коронавирусом

AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria viaal Foto: Argo Ingver

В Эстонии ожидается рост заражения коронавирусом. На прошлой неделе было зафиксировано 1246 новых случаев, а уже на следующей неделе может быть более 2000 новых случаев заражения, то есть их число вырастет более чем на 60%, пишет Департамент здоровья в новом анализе.