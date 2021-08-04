ВИДЕО Delfi | Спецоперация по задержанию нелегалов в Литве: у мигрантов — доллары, iPhone и карты Сбербанка(12)
Садимся в машину с пограничником-кинологом Робертасом Мазюкасом и руководителем ESTPOL5 Тейли Пийскоппель. Отправляемся в патруль. Робертас сажает в багажное отделение внедорожника, в специально оборудованную клетку, своего пса. Он неоднократно брал след мигрантов и помогал с их задержанием.
После двух часов патрулирования по рации поступает сообщение о задержании у КПП четверых мигрантов. Робертаса и Тейли зовут на помощь. Мчимся к месту задержания.
Через 5 минут прибываем к месту задержания, прямо к литовскому пограничному пункту. Здесь уже ведут работу литовские пограничники, которым помогают двое сотрудников ESTPOL5. Поодаль с разных сторон стоят военные с автоматами. Мимо проезжают фуры с белорусскими и украинскими номерами.
Все четверо выглядят утомленными, сидят на обочине дороги, прямо на мокром асфальте. Сотрудники правоохранительных органов начинают досмотр личных вещей задержанных.
У одного мужчины, который приехал из Мали (так он сказал сам) обнаруживают два айфона, бумажник, в котором 1400 долларов и карты Сбербанка.
У второго молодого человека также обнаруживают карту Сбербанка. Он успел ее сломать, а телефон вернуть к заводским установкам. В ходе досмотра личных вещей у него находят новые кроссовки Nike, костюм для совершения молитвы. Все чистенькое и новое. Знание английского у него недостаточное, но удается выяснить, что ему 15 лет. Хотя выглядит лет на 25.
Мазюкас говорит, что мигранты приезжают из Мали, Ирака и других африканских стран, были даже чеченцы. Из Ирака прилетают самолетом, останавливаются в гостинице, а затем через какое-то время идут к границе. Такие выводы литовские пограничники делают на основании обнаруженных у мигрантов билетов и чеков за гостиницу. У некоторых с собой даже были ключи от гостиницы.
”А вот выходцы из Африки беднее. У них даже одежда простая, это видно”, — делится своими наблюдениями Робертас, который за свою смену задерживает в среднем по 10 человек.
О мигрантах также сообщают местные жители — владельцы частных домов. В последнее время местные говорят, что вынуждены закрывать свои дома, хотя раньше держали их открытыми. На гаражи и сараи повесили замки.
К слову, напуганы жители не только Друскининкая, но и других населенных пунктов, где расположены лагеря для беженцев. Житель Руднинкая Чеслав, который предупреждал Эстонию, что проблема нелегальных мигрантов дойдет и до нас, говорит, что сейчас хочет только одного.
”Ueben Sie Bitte!” — демонстрирует свои познания в немецком Чеслав. Его экспрессивное заявление в вольном переводе можно интерпретировать как ”Сударь, не соизволите ли Вы покинуть нашу страну”. "Любовь", с которой он произносит эту фразу, не оставляет никаких сомнений в искренности его желания.