КОММЕНТАРИЙ | Карпина в "Ростове" сменил Семин: почему лучше должно стать всем

Аплодирую руководству ”Ростова” — Арташес Арутюнянц и Алексей Рыскин снова выстрелили в яблочко.

Бердыев, Карпин и вот теперь Семин — культовые для нашего тренерского цеха фигуры. Назначение Юрия Палыча стало приятным сюрпризом, разная информация отправляла на Дон других кандидатов. Но выбор стал таким. Что логично, поскольку Карпин стал за три с половиной года фактически объектом культа — и любой его сменщик мог не справиться даже не с ожиданиями и требованиями, а с тенью, которую Валерий Георгиевич отбрасывал (и продолжает) на футбольное пространство Ростова. Да и страны в целом.

Вместо одной легенды городу требовалась другая. Понятно, чего от Семина ждут. Понятно, что ему будет непросто. Но медийный маховик уже работает на полных оборотах. Сначала в медиапространстве присутствовал только Карпин, потом — Карпин и Семин, и вот теперь, проведя заключительную тренировку в клубе, Георгич оставил Палыча одного.

”Ростов” вместе с Карпиным выиграли необходимое время. Если для команды решение тренера покинуть берега Дона стало полной неожиданностью (футболисты узнали об этом из новостей, как и о назначении Валерия в сборную), то расставался он с ними в щадящем режиме. Оставался вместе с Семиным столько, сколько нужно.

Когда во время матча ”Спартака” с ”Бенфикой” камера показала сидящих на трибуне Николая Писарева и Виктора Онопко, возник вопрос, почему главный тренер сборной не приехал на такую игру. Позже стало понятно, что Карпин вводит Семина в курс клубных дел. И в ответ на недовольство тех, кому не понравилось, что Валерий все еще уделяет ”Ростову” времени и внимания больше, чем сборной, можно напомнить недавние слова самого Карпина — о том, что игроков надо оценивать не воочию на трибуне, а наблюдая за ними по телевизору.