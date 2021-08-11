Кипрейное раздолье: чем полезен иван-чай и где его искать?

Узколистный кипрей распространен в Европе , Центральной и Восточной Азии, Северной Америке, умеренном поясе Сибири и субарктическом поясе. Это отличный медонос, кипрейный мед обладает особым ароматом. Повсюду, где он растет, его употребляют в пищу, причем используют все его части – листья, стебли и цветы. Весной стебли иван-чая высотой до 20 см можно есть как спаржу. В это время кипрей похож на небольшие пальмы. Поклонники экспериментов на кухне иногда называют кипрей лесной спаржей или спаржей бедняка.

Кипрей устойчив к загрязнениям, поэтому его можно встретить на помойках, пустошах, в воронках от взрывов. Благодаря быстрому росту, развитому корневищу и устойчивости к загрязнениям кипрей используют при восстановлении растительного покрова на территориях, подвергшихся эрозии и загрязнению.

Кипрей узколистный – типичное растение-пионер: он первым заселяет пожарища, лесные просеки и поляны, овраги, обочины дорог и прочие места, на которых другие растения не растут. Кипрей любит много света, и если соседние деревья и кустарники начинают его затенять, он отступает. Но семена растения остаются в почве и сохраняют всхожесть в течение многих лет. Если другие растения погибнут, то из спящих в почве семян иван-чая вырастут новые растения.

Хотите поближе познакомиться с кипреем узколистным – отправляйтесь на любую лесную вырубку. Увидите розовое цветочное море – можете не сомневаться: это он. Правда, кипрей узколистный можно спутать с кипреем мелкоцветковым, поэтому любопытным сообщаем, что у кипрея мелкоцветкового стебель или листья, как правило, покрыты мелкими отстоящими волосками.

Плоды кипрея тоже не назовешь скромными: коробочки его плодов напоминают стручки; когда они раскрываются, стебель кипрея словно окутывает белое ватное облако, из которого ветер вытряхивает семена. В одном соцветии может быть до 80 000 семян. Легкие семена, обладающие хорошей всхожестью, разносятся ветром на значительные расстояния.

До начала цветения в пищу можно употреблять и корневища, но как только растение зацветет, корни его становятся горькими. Корневища можно высушивать и в размолотом виде добавлять в муку для выпечки. В прежние времена из сладких корней кипрея готовили алкогольный напиток. Свежие листья иван-чая можно добавлять в салаты, тушеные блюда, супы, что особенно распространено на Фарерских островах. В Боснии и Герцеговине едят вареные стебли кипрея. Из цветков можно приготовить сироп. В Северной Америке, особенно на Аляске, из цветков кипрея варят сиропы и варенье и добавляют их, например, к мороженому.

И иван-чай, и лосиная конопля

В России уже в XIII веке было принято заваривать кипрей узколистный как чай. Листья кипрея ферментируются точно так же, как чайный лист, и напиток из кипрея по вкусу напоминает классический черный чай. Такой чай из листьев кипрея известен как русский чай, потому что его издавна пили на Руси, и как копорский чай – по названию села Копорье неподалеку от Петербурга, где традиционно в промышленных масштабах производили этот фиточай, – и как иван-чай: приставка «иван» означала, что это русский чай. Его широко экспортировали в Европу, однако в XX веке китайский и индийский чаи вытеснили иван-чай с рынка. В России кипрей узколистный так и называют иван-чай. Эстонское же название кипрея põdrakanep (дословно – лосиная конопля) объясняется тем, что лосей частенько можно увидеть в зарослях иван-чая, куда они приходят им полакомится, кроме того, внешне растение действительно напоминает высокие стебли конопли.

В России производство иван-чая постепенно восстанавливается, в Эстонии также в последнее время появилось немало мелких производителей, которые заготавливают иван-чай и предлагают сухие сборы, добавляя в них листья и плоды других растений.