Будем носить маски до следующего лета? Ирья Лутсар поддерживает рекомендательный, а не обязательный характер

Лутсар отметила, что научный совет посоветовал правительству ввести обязательное ношение масок в общественных помещениях, где вместе много человек и нет возможности соблюдать дистанцию.

Значит ли это, что мы будем носить маски до следующего лета? "Нет смысла один месяц делать так, а другой месяц этак. Если мы решим носить маски, то это уже будет длительный процесс", — объяснила вирусолог.

При этом Лутсар считает разумным, чтобы ношение масок носило не обязательный, а рекомендательный характер. Она привела в пример Великобританию, где сейчас ношение масок не обязательно, но люди в основном это делают. Она считает, что и эстоноземельцы могли бы сами анализировать ситуацию и решать, когда разумно надевать маску, а не ждать указов правительства.

Лутсар заверила, что школы не закроются из-за того, что дети не вакцинированы. Сейчас среди 12–15-летних учеников вакцинированы 26%, а среди 16–17-летних — 43%. Вирусолог добавила, что школы придется закрыть, если не будут вакцинированы учителя и школьный персонал, а также пожилое население страны в целом.

Она считает, что дома стоит оставаться ребенку, у которого положительный тест на коронавирус, а остальным надо продолжать ходить в школу. Лутсар уверена, что так легко закрывать школы нельзя и в этом учебном году контактное обучение стоит сохранять как можно дольше.

Все же она признала, что не может дать гарантии того, что школы не закроются.