В Чехии столкнулись два поезда. Два человека погибли, семеро получили тяжелые травмы

"У села Милавче в районе города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда, — отметил он. — Согласно предварительной информации, около 50 человек получили ранения".

Два человека погибли, семеро получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии, уточнил позднее представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар. "Есть еще 31 раненый, но их состояние не вызывает беспокойства у медиков. Помощь им оказывают десятки спасателей", — добавил он. "На место ЧП вылетели вертолеты и направляются дополнительные автомобили скорой медицинской помощи, чтобы доставить в больницы тех, кого необходимо", — отметил Понцар

Столкновение поездов произошло на одноколейном участке железной дороги. Причины трагедии должна установить специальная комиссия, в которую входят, в частности, эксперты полиции. Не исключен сбой в работе железнодорожной техники. Рассматривается также версия, что она произошла из-за невнимательности одного из машинистов, который не реагировал на красный свет семафора. Между тем, согласно полученной ТАСС информации в центральной железнодорожной справочной страны, одним из столкнувшихся поездов является "Западный экспресс", курсирующий между городом Пльзень (Западная Чехия) и Мюнхеном.

Агентство DPA отмечает, что один из пассажирских поездов следовал из Мюнхена.

На место ЧП выехал вице-премьер, глава Минпромторга и министр транспорта Чехии Карел Гавличек.