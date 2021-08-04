Центристская партия назвала своего кандидата на пост мэра Нарвы

Кандидатом в мэры станет депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин, а кандидатом на пост председателя городского собрания — Татьяна Стольфат.

Михаил Стальнухин был депутатом Нарвского горсобрания в 1994–1995 и 1999–2003 годах, а с 2003 по 2011 год он был председателем городского собрания. Он был депутатом нескольких созывов Рийгикогу, а в настоящее время является председателем парламентской комиссии по проблеме развития преподавания эстонского языка. Михаил Стальнухин говорит, что развитию Нарвы будет способствовать стабильная городская власть, которую смогла обеспечить только Центристская партия.

”Вспомните, какой была Нарва в девяностые годы. Под руководством Центристской партии мы сделали город лучше и вместе продолжим путь развития”, — говорит Михаил Стальнухин. ”У меня есть сильное желание внести свой вклад в развитие моего родного города в эти трудные времена. Нарва сталкивается с рядом вызовов, таких как создание культурного квартала Кренгольм или необходимость поддерживать текущие приемлемые расходы на коммунальные услуги для жителей города. В сотрудничестве с государством мы отменим плату за обучение в детском саду, обеспечим качественное бесплатное питание для всех школьников и в течение четырех лет повысим на 30% заработную плату работников муниципальных учреждений. Мы построим площадки для выгула собак во всех жилых районах, откроем новый дворец бракосочетаний, построим футбольный холл и продолжим политику поддержки квартирных и садоводческих товариществ”.