Центристская партия назвала своего кандидата на пост мэра Нарвы
Кандидатом в мэры станет депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин, а кандидатом на пост председателя городского собрания — Татьяна Стольфат.
Михаил Стальнухин был депутатом Нарвского горсобрания в 1994–1995 и 1999–2003 годах, а с 2003 по 2011 год он был председателем городского собрания. Он был депутатом нескольких созывов Рийгикогу, а в настоящее время является председателем парламентской комиссии по проблеме развития преподавания эстонского языка. Михаил Стальнухин говорит, что развитию Нарвы будет способствовать стабильная городская власть, которую смогла обеспечить только Центристская партия.
”Вспомните, какой была Нарва в девяностые годы. Под руководством Центристской партии мы сделали город лучше и вместе продолжим путь развития”, — говорит Михаил Стальнухин. ”У меня есть сильное желание внести свой вклад в развитие моего родного города в эти трудные времена. Нарва сталкивается с рядом вызовов, таких как создание культурного квартала Кренгольм или необходимость поддерживать текущие приемлемые расходы на коммунальные услуги для жителей города. В сотрудничестве с государством мы отменим плату за обучение в детском саду, обеспечим качественное бесплатное питание для всех школьников и в течение четырех лет повысим на 30% заработную плату работников муниципальных учреждений. Мы построим площадки для выгула собак во всех жилых районах, откроем новый дворец бракосочетаний, построим футбольный холл и продолжим политику поддержки квартирных и садоводческих товариществ”.
По словам Татьяны Стольфат, которая в настоящее время занимает пост председателя Нарвского городского собрания, Центристская партия выставит в Нарве сильный список кандидатов, в который войдут как известные лица с прошлых выборов, так и новые люди, которые хотят сделать город сильнее и привлекательнее. ”Нарва была промышленным городом, но новое время требует новых подходов. Мы открыты для компаний, предлагающих инновационные решения, и делаем все возможное, чтобы создать привлекательную экономическую среду. Немаловажно, чтобы в Нарву нашли дорогу разные высшие учебные заведения. Уникальность приграничного города открывает множество возможностей, и городские власти обязаны поддерживать специалистов, которые хотят вести здесь свою деятельность”, — говорит Татьяна Стольфат.
Михаил Стальнухин добавляет, что Центристской партии можно доверять, так как партия выполняет свои обещания. ”Во время пребывания Центристской партии в правительстве пенсия по старости выросла в среднем на 160 евро, значительно увеличилась поддержка многодетных семей, доходная база местных самоуправлений увеличилась на 30%, что дает больше возможностей ремонтировать дороги или строить необходимые для города объекты, а заработная плата учителей увеличилась на треть. Центристская партия выполняет свои обещания!”- утверждает Михаил Стальнухин.