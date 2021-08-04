ФОТО | В Валгамаа столкнулись две машины. Водители погибли на месте

Инцидент обнаружили в среду утром в 6:45 на 46 километре шоссе Татра-Отепя-Сангасте проезжавшие мимо люди. Согласно первоначальным данным 18-летний молодой человек на Toyota Avensis отклонился на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Citroen Jumper, которым управляла 64-летняя женщина.

Полиция объяснила, что ДТП произошло, когда Toyota выезжала пологого поворота на прямой участок дороги, где в нее врезался Citroen. В месте ДТП максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

В автомобилях находились только водители, которые погибли на месте. Трезвость водителей, скорость их движения и остальные детали выявит экспертиза.