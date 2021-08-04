Исследование: какие бонусы на самом деле мотивируют работников в Эстонии?

Сейчас на рынке труда правит работник, и работодатель, желающий успешно конкурировать при поиске талантливых сотрудников, должен знать, что интересует его работников. По словам Марит Рааг, директора по продукту страхования здоровья Seesam, результаты исследования явно свидетельствуют, что сегодня при формировании мотивационных пакетов предприятия часто делают акцент не на том.

”Почти половина опрошенных сообщили, что как работники они были бы более мотивированны, если бы работодатель предоставил им большую свободу в организации рабочего времени, например возможность получения сокращенного рабочего дня или гибкой организации времени работы. Почти в той же степени желанным является предоставление работодателем дополнительного отпуска, а также важное место занимают пособие на спорт и страхование здоровья”, — отметила Рааг.

Совместные мероприятия мотивируют лишь пятую часть работников



Общепризнанные фавориты во многих объявлениях о работе — совместные мероприятия, бесплатные закуски и современный офис — лучше мотивируют к работе немногих. Интерес к совместным мероприятиям проявили 21 % опрошенных. Более современные рабочая среда и инструменты, а также бесплатные закуски и напитки могли бы мотивировать 15 % принявших участие в опросе.

Удивительно, но эти блага все-таки важны для людей, работающих на руководящих постах: 36 % руководящих сотрудников отметили, что были бы более мотивированны, если бы в коллективе проводилось больше совместных мероприятий. Таким образом, это второй по значимости мотивирующий фактор вслед за дополнительным отпуском. ”На посту руководителя можно быть очень одиноким, особенно на предприятиях со строгой иерархией, где имеется определенный барьер между руководителем и другими членами организации”, — высказывает предположение специалист по страхованию здоровья Seesam Марит Рааг.

Как сформировать достойный мотивационный пакет?