Вакцинационный автобус начинает сегодня свой двухнедельный тур по Ласнамяэ с Раадику
”Мы хотим, чтобы вакцинация от COVID-19 была предельно удобной, поэтому я приглашаю жителей Ласнамяэ в вакцинационный автобус, который сегодня начинает свою работу на Раадику и в течение двух недель проедет по всему нашему району. Если вы уже получили защитный укол, то расскажите о возможности сделать прививку в вакцинационном автобусе своим близким, коллегам, друзьям и соседям”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется. Вакцинационный автобус в Ласнамяэ работает в сотрудничестве с медицинским центром Qvalitas.
Сегодня, 4 августа, все желающие приглашаются на вакцинацию в квартал Раадику в 11 до 19 часов. В четверг 5 августа в 11-19 автобус работать на парковке торгового центра Ümera (Лаагна теэ, 80), а в пятницу с 11 до 19 часов на парковке магазина Grossi на Кивила, 26. На выходные вакцинационный автобус сделает остановку на парковке магазина Maxima на Линнамяэ теэ, 57. В субботу вакцинироваться можно с 10 до 17 часов, а воскресенье с 10 до 16 часов.
Вакцинационный автобус будет работать в Ласнамяэ с 4 по 19 августа и сделает остановки почти во всех микрорайонах Ласнамяэ. График вакцинационного автобуса в Ласнамяэ:
- Среда, 4.08, с 11 до 19 часов, квартал Раадику (Раадику, 8a)
- Четверг, 5.08, с 11 до 19 часов, парковка торгового центра Ümera (Лаагна теэ, 80)
- Пятница, 6.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Grossi на Кивила, 26
- Суббота, 7.08, с 10 до 17 часов, и воскресенье, 8.08, с 10 до 16 часов, парковка магазина Maxima на Линнамяэ теэ, 57
- Понедельник, 9.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Rimi на Ляэнемере теэ, 2c
- Вторник, 10.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Grossi на Паазику, 2a
- Среда, 11.08, с 11 до 19 часов, площадь за культурным центром Линдакиви (Коорти, 22)
- Четверг, 12.08, с 11 до 19 часов, парковка торгового центра Vikerlase (Викерласе, 19)
- Пятница, 13.08, с 11 до 19 часов, у легкоатлетического холла на Пунане, 45
- Суббота, 14.08, с 10 до 17 часов, и воскресенье, 15.08, с 10 до 16 часов, на променаде Паэ (Паэ, 74)
- Понедельник, 16.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Maxima на Смуули теэ, 9
- Вторник, 17.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Maxima на Паэпарги, 57
- Среда, 18.08, с 11 до 19 часов, парковка управы района Ласнамяэ (Палласти, 54)
- Четверг, 19.08, с 11 до 19 часов, парковка торгового центра Sikupilli (Тарту мнт, 87)
Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).