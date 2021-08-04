Вакцинационный автобус начинает сегодня свой двухнедельный тур по Ласнамяэ с Раадику

”Мы хотим, чтобы вакцинация от COVID-19 была предельно удобной, поэтому я приглашаю жителей Ласнамяэ в вакцинационный автобус, который сегодня начинает свою работу на Раадику и в течение двух недель проедет по всему нашему району. Если вы уже получили защитный укол, то расскажите о возможности сделать прививку в вакцинационном автобусе своим близким, коллегам, друзьям и соседям”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется. Вакцинационный автобус в Ласнамяэ работает в сотрудничестве с медицинским центром Qvalitas.

Сегодня, 4 августа, все желающие приглашаются на вакцинацию в квартал Раадику в 11 до 19 часов. В четверг 5 августа в 11-19 автобус работать на парковке торгового центра Ümera (Лаагна теэ, 80), а в пятницу с 11 до 19 часов на парковке магазина Grossi на Кивила, 26. На выходные вакцинационный автобус сделает остановку на парковке магазина Maxima на Линнамяэ теэ, 57. В субботу вакцинироваться можно с 10 до 17 часов, а воскресенье с 10 до 16 часов.

Вакцинационный автобус будет работать в Ласнамяэ с 4 по 19 августа и сделает остановки почти во всех микрорайонах Ласнамяэ. График вакцинационного автобуса в Ласнамяэ: