За сутки в Эстонии выявлено 244 случая заражения коронавирусом

Из новых зараженных 182 человека, или 74,6%, не были вакцинированы. Курс вакцинации 16 зараженных не закончен и курс вакцинации 46 (18,9%) зараженных завершен.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 99 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 78 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 40, в Пярнумаа — 36, в Пылвамаа — 12 и в Ида-Вирумаа — девять. В Рапламаа прибавилось восемь, в Ярвамаа — шесть и в Вырумаа и Ляэне-Вирумаа — по четыре новых зараженных. В Йыгевамаа и Вильяндимаа прибавилось по три, на Хийумаа и в Валгамаа прибавилось по одному зараженному. В Ляэнемаа и на Сааремаа не прибавилось ни одного зараженного. В 18 случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 163,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,8%.

За сутки открыли шесть новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 4 августа в больницах находится 44 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается два пациента, из которых на управляемом дыхании один человек. Из находящихся на стационарном лечении пациентов шесть человек, или 13,6%, полностью вакцинированы (из них из-за COVID-19 с симптомами пять человек).

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 64 года, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 29 человек (65,9%).

За сутки новых смертельных случаев не прибавилось. Всего в Эстонии умерло 1 273 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 6 264 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 649 250 людям, курс вакцинации завершен у 569 508 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 58,2%.

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