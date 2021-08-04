Рейтинг Центристской партии упал еще ниже, у EKRE — новый рекорд

Лидером рейтинга по-прежнему остается возглавляющая правительство Партия реформ, популярность которой за неделю снизилась на 0,1% до 31,1%, пишет rus.err.ee.

На втором остается Консервативная народная партия (EKRE), которую готовы поддержать 24,5% избирателей. Популярность консерваторов за неделю увеличилась на 0,8 процентных пункта и достигла самого высокого уровня с начала 2019 года, когда Norstat начала проводить свои опросы.

Третье место занимает Центристская партия — 16,8% (-0,6% к прошлой неделе). Поддержка центристов находится на самом низком уровне, начиная с 2019 года, а отставание крупнейшей политической силы от EKRE увеличилось до 7,7%. Никогда ранее этот разрыв не был таким большим.

За первой тройкой следуют не входящая в парламент партия "Эстония 200" (12,8%), Социал-демократическая партия (7,2%) и Isamaa (6%).