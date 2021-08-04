Каю Каллас удивило желание жителей Эстонии вакцинироваться в порядке живой очереди(20)
По ее словам, резкий поворот в плане иммунизации населения, когда в приоритете оказалась уже не предварительная запись на прививку, а любые способы спонтанной вакцинации, вызван неожиданной реакцией населения на привычные электронные услуги, сообщают радионовости ERR.
"Мы думали, что дигитальные решения более удобны и именно им люди отдадут предпочтение. Но нет, больше интереса вызвала спонтанная вакцинация — прийти и сделать прививку в порядке живой очереди вместо того, чтобы зарегистрироваться в электронной регистратуре и подстроиться под выбранное время. Это довольно странно, учитывая, что 97% жителей Эстонии подали налоговые декларации в электронном виде. Что это люди, которые даже на выборах голосуют в интернете", — сказала Кая Каллас.
Каллас также уверена, что смена ключевых лиц в министерстве социальных дел положительно отразится на ситуации с вакцинацией.
"В приоритете — поиск новых решений для более эффективной и беспрепятственной вакцинации. Люди, открытые к новым идеям и быстрому реагированию нам очень важны. И я уверена, что свежие мысли новой команды помогут нам", — отметила премьер-министр.