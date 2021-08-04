Новости Эстонии
04.08.2021, 08:10

Каю Каллас удивило желание жителей Эстонии вакцинироваться в порядке живой очереди

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Pool aastat peaministriametit on Kaja Kallasele toonud nii opositsiooni turmtuld kui ka koalitsioonipartnerite pahast torinat. Ka Reformierakonna reiting on kannatada saanud.
Pool aastat peaministriametit on Kaja Kallasele toonud nii opositsiooni turmtuld kui ka koalitsioonipartnerite pahast torinat. Ka Reformierakonna reiting on kannatada saanud.
Foto: Rauno Volmar
Премьер-министр Кая Каллас оказалась удивлена популярностью вакцинации от коронавируса в порядке живой очереди, передает rus.err.ee.

По ее словам, резкий поворот в плане иммунизации населения, когда в приоритете оказалась уже не предварительная запись на прививку, а любые способы спонтанной вакцинации, вызван неожиданной реакцией населения на привычные электронные услуги, сообщают радионовости ERR.

"Мы думали, что дигитальные решения более удобны и именно им люди отдадут предпочтение. Но нет, больше интереса вызвала спонтанная вакцинация — прийти и сделать прививку в порядке живой очереди вместо того, чтобы зарегистрироваться в электронной регистратуре и подстроиться под выбранное время. Это довольно странно, учитывая, что 97% жителей Эстонии подали налоговые декларации в электронном виде. Что это люди, которые даже на выборах голосуют в интернете", — сказала Кая Каллас.

Каллас также уверена, что смена ключевых лиц в министерстве социальных дел положительно отразится на ситуации с вакцинацией.

"В приоритете — поиск новых решений для более эффективной и беспрепятственной вакцинации. Люди, открытые к новым идеям и быстрому реагированию нам очень важны. И я уверена, что свежие мысли новой команды помогут нам", — отметила премьер-министр.

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