Каю Каллас удивило желание жителей Эстонии вакцинироваться в порядке живой очереди

По ее словам, резкий поворот в плане иммунизации населения, когда в приоритете оказалась уже не предварительная запись на прививку, а любые способы спонтанной вакцинации, вызван неожиданной реакцией населения на привычные электронные услуги, сообщают радионовости ERR.

"Мы думали, что дигитальные решения более удобны и именно им люди отдадут предпочтение. Но нет, больше интереса вызвала спонтанная вакцинация — прийти и сделать прививку в порядке живой очереди вместо того, чтобы зарегистрироваться в электронной регистратуре и подстроиться под выбранное время. Это довольно странно, учитывая, что 97% жителей Эстонии подали налоговые декларации в электронном виде. Что это люди, которые даже на выборах голосуют в интернете", — сказала Кая Каллас.