04.08.2021, 07:50
Пример для эстонских политиков: премьер-министр Финляндии вернула часть денег, потраченных на завтраки для ее семьи(4)
Foto: Andres Putting
Премьер-министр Санна Марин вернула часть денег, потраченных на завтраки для ее семьи в резиденции премьер-министра в Кесяранта, пишет YLE. Согласно медиагруппе Uutissuomalainen, Марин вернула в госказну 10 тысяч евро, то есть расходы за прошлый год.
К концу месяца Марин должна вернуть еще 4000 евро, потраченные на завтраки в этом году.
Глава правительства возвращает средства по собственной инициативе. Скандал вокруг завтраков премьер-министра разгорелся в мае этого года после того, как газета Iltalehti рассказало о том, что семья Марин тратит из госбюджета примерно 300 евро в месяц на утренний прием пищи в резиденции премьера Кесяранта.
Впоследствии Марин сообщила, что все связанные с жильем премьер-министра льготы и их целесообразность будут пересмотрены.
Согласно данным Канцелярии Госсовета, сумма льгот на питание составляла в среднем 845 евро в месяц.