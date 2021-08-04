За рубежом
04.08.2021, 07:50

Пример для эстонских политиков: премьер-министр Финляндии вернула часть денег, потраченных на завтраки для ее семьи

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Sanna Marin 16.01.2020
Sanna Marin 16.01.2020
Foto: Andres Putting
Премьер-министр Санна Марин вернула часть денег, потраченных на завтраки для ее семьи в резиденции премьер-министра в Кесяранта, пишет YLE. Согласно медиагруппе Uutissuomalainen, Марин вернула в госказну 10 тысяч евро, то есть расходы за прошлый год.

К концу месяца Марин должна вернуть еще 4000 евро, потраченные на завтраки в этом году.

Глава правительства возвращает средства по собственной инициативе. Скандал вокруг завтраков премьер-министра разгорелся в мае этого года после того, как газета Iltalehti рассказало о том, что семья Марин тратит из госбюджета примерно 300 евро в месяц на утренний прием пищи в резиденции премьера Кесяранта.

Впоследствии Марин сообщила, что все связанные с жильем премьер-министра льготы и их целесообразность будут пересмотрены.

Согласно данным Канцелярии Госсовета, сумма льгот на питание составляла в среднем 845 евро в месяц.

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