Пример для эстонских политиков: премьер-министр Финляндии вернула часть денег, потраченных на завтраки для ее семьи

К концу месяца Марин должна вернуть еще 4000 евро, потраченные на завтраки в этом году.

Глава правительства возвращает средства по собственной инициативе. Скандал вокруг завтраков премьер-министра разгорелся в мае этого года после того, как газета Iltalehti рассказало о том, что семья Марин тратит из госбюджета примерно 300 евро в месяц на утренний прием пищи в резиденции премьера Кесяранта.

Впоследствии Марин сообщила, что все связанные с жильем премьер-министра льготы и их целесообразность будут пересмотрены.

Согласно данным Канцелярии Госсовета, сумма льгот на питание составляла в среднем 845 евро в месяц.